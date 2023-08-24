ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - NYT

Четвер 24 серпня 2023 20:15
UA EN RU
США планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - NYT Фото: США планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 у вересні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пентагон має намір розпочати тренування пілотів України на винищувачах F-16 на території Сполучених Штатів Америки вже у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання нагадує, що ще минулого тижня представники Міноборони США заявляли, що американці візьмуться за навчання українських пілотів, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу в цьому питанні.

Наразі ж позиція Вашингтона щодо тренування пілотів змінилася. Бійці Повітряних сил ЗСУ проходитимуть навчання і в США, як тільки Україна їх визначить.

Як уточнюють журналісти, неясно, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

У NYT зазначають, що про рішення щодо навчання можуть офіційно оголосити вже сьогодні, 24 серпня.

"Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні", - наводить видання слова неназваного американського чиновника.

Що передувало

Нагадаємо, раніше частина країн Заходу погодилася зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на сьогодні відомо, що нашій країні поставлять щонайменше 61 літак з Данії та Нідерландів.

Зазначимо, про заплановану передачу Україні F-16 стало відомо сьогодні, 24 серпня, під час візиту прем'єра країни Йонаса Гар Стере.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки F-16 Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам