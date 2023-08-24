США планують розпочати навчання українських пілотів на F-16 у вересні, - NYT

Пентагон має намір розпочати тренування пілотів України на винищувачах F-16 на території Сполучених Штатів Америки вже у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання нагадує, що ще минулого тижня представники Міноборони США заявляли, що американці візьмуться за навчання українських пілотів, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу в цьому питанні.

Наразі ж позиція Вашингтона щодо тренування пілотів змінилася. Бійці Повітряних сил ЗСУ проходитимуть навчання і в США, як тільки Україна їх визначить.

Як уточнюють журналісти, неясно, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

У NYT зазначають, що про рішення щодо навчання можуть офіційно оголосити вже сьогодні, 24 серпня.

"Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні", - наводить видання слова неназваного американського чиновника.

Що передувало

Нагадаємо, раніше частина країн Заходу погодилася зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на сьогодні відомо, що нашій країні поставлять щонайменше 61 літак з Данії та Нідерландів.

Зазначимо, про заплановану передачу Україні F-16 стало відомо сьогодні, 24 серпня, під час візиту прем'єра країни Йонаса Гар Стере.