США не планують воювати з Венесуелою, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

У Вашингтоні розглядають різні варіанти боротьби з режимом Мадуро

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в ході прес-конференції щодо підсумків саміту G20 в Осаці заявив, що Вашингтон не збирається боротися з режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі військовим шляхом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

За словами Трампа, Сполучені Штати розглядають 5 різних варіантів для вирішення кризи у Венесуелі. Він також додав, що у Білому домі не розглядають військового варіанту.

"У нас є п'ять різних стратегій для Венесуели. Ми подивимося, що буде відбуватися далі", - зазначив Трамп.

Крім того, Трамп наголосив, що Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати посилили тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в п'ятницю, застосувавши санкції проти його сина Ніколасіто. Нові санкції є останнім поворотом за шість місяців зусиль у намаганнях скинути режим Мадуро.

РБК-Україна писало, що кілька країн Європейського союзу розглядають можливість введення санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і декількох високопоставлених чиновників республіки.