У Європі обговорюють запровадження санкцій проти Мадуро

Фото: Ніколас Мадууро (instagram.com/dpresidencia)

Може бути запроваджено фінансові обмеження на в'їзд у певні країни

Кілька країн Європейського союзу розглядає можливість запровадження санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро й кількох високопоставлених чиновників республіки. Про це повідомили анонімні дипломати і члени венесуельської опозиції, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією джерел агентства, обговорюються обмеження, пов'язані з репресіями влади республіки проти своїх політичних супротивників.

Можуть бути запроваджені фінансові обмеження та на в'їзд у певні країни.

Співрозмовники агентства стверджують, що санкції обмірковують, зокрема, влада Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії і Нідерландів.

Європейській раді ініціативу щодо санкцій ще не представили.

Також поки не узгоджено терміни впровадження обмежень і конкретних осіб, до яких їх мають намір застосувати.

Крім того, досі не ухвалене остаточне рішення, чи вносити президента Венесуели до чорного списку чи ні.

Щодо високопоставлених військових чиновників та працівників судових органів Венесуели - тут європейські країни дійшли згоди.

Повідомляється, що в європейському чорному списку з великою ймовірністю може виявитися венесуельський міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес, оскільки його пов'язують з відключенням мовлення у Венесуелі іспанської телекомпанії Antena 3 і британської BBC цього року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 6 червня посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть опинитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти