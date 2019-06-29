США застосували санкції щодо сина Мадуро

Фото: Ніколас Мадуро (Twitter/Reuters,Miraflores Palace)

Мінфін США продовжить переслідування всіх родичів і прихильників Мадуро

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в п'ятницю, застосувавши санкції проти його сина Ніколасіто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що нові санкції є останнім поворотом за шість місяців зусиль у намаганнях скинути Мадуро, переобрання якого в 2018 році було визнано незаконним з боку Сполучених Штатів та у більшості західних країн.

Мінфін США заявляє, що син Мадуро брав участь у пропаганді і цензурі, отримував прибуток від венесуельських шахт і допомагав чинити тиск на військових, аби ті не доставляли гуманітарну допомогу з країни.

"Мадуро покладається на свого сина Ніколасіто та інших, наближених до його авторитарного режиму, для підтримки мертвої хватки в економіці і придушення народу Венесуели", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучин на саміті G20 в Японії.

"Казначейство продовжить переслідувати родичів співучасників нелегітимного режиму бенефіціара з корупції Мадуро", - додав Мнучин.

Відзначимо, президент США Трамп підтримує лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, члена національних зборів Венесуели, який у січні 2019 року оголосив себе тимчасовим президентом.

Мадуро, якого підтримують Китай, Росія і Туреччина, заручився підтримкою військових та інших установ країни і назвав Гуайдо маріонеткою Вашингтона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кілька країн Європейського союзу розглядають можливість введення санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і декількох високопоставлених чиновників республіки.

Міністерство фінансів США 6 червня посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть виявитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти.