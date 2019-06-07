США посилюють нафтові санкції по відношенню до Венесуелі

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Під санкціями можуть також виявитися міжнародні імпортери

Міністерство фінансів США в четвер посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть опинитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти. Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що США прагнуть максимально обмежити доходи, які влада Венесуели отримує завдяки діяльності державної нафтової компанії PDVSA. Концерн довгий час імпортував розріджувачі з США. Ці речовини необхідні для розбавлення венесуельської надважкої нафти, що робить її придатною для подальшого експорту. Проте влада США заборонила американським виробникам вести подібні операції ще у січні, змусивши PDVSA звернутися до постачальників з інших країн.

"Ми затягуємо петлю на будь-яких потенційних шляхах обходу існуючих санкцій, які дозволяють режиму Мадуро шукати шляхи для використання PDVSA в якості своєї дійної корови", - сказало Reuters анонімне високопоставлене джерело в адміністрації США.

Джерело в Білому домі відмовилося назвати імена іноземних компаній, які здійснюють поставки розріджувачів до Венесуели, описавши їх як "великі глобальні корпорації". Співрозмрвник додав, що влада США планує в найближчі тижні посилити економічний тиск на Каракас.

У травні експорт нафти з Венесуели впав на 17% через санкції.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA, а також трьох компаній Ліберії - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. Належні їм танкери транспортували нафту з Венесуели на Кубу.