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Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку 23-26 вересня

Новини » Політика    12.09.2019 - 14:04
Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку 23-26 вересня
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Точна дата ще визначається

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, точна дата ще визначається.

"Я думаю, що це буде в період з 23 і 26 вересня в Нью-Йорку", - сказав він.

За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків лідерів двох держав.

Щодо візиту Зеленського в Вашингтон посол зазначив, що поки дата зустрічі з Трампом не визначена.

"Але по Нью-Йорку ми дуже близькі (в організації зустрічі - ред.)", - пояснив дипломат.

Зазначимо, що візит Зеленського в США планується, в тому числі, під виступ на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, чергова сесія якої відкривається 17 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом і урядом США.

Крім того, Сполучені Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, утримуваних Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

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