ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Получила ли Россия от Ирана баллистические ракеты: ответ Шмыгаля

Вторник 10 сентября 2024 15:10
UA EN RU
Получила ли Россия от Ирана баллистические ракеты: ответ Шмыгаля Фото: Денис Шмигаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока нет подтверждения тому, что Иран передал Российской Федерации (РФ) баллистические ракеты. Так или иначе, Украина должна иметь возможность уничтожать на территории врага военные объекты для безопасности своих граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

По словам премьер-министра, пока он не располагает конкретным фактом о том, что Россия использовала, или же получила иранские баллистические ракеты. В то же время информация о том, что враг мог все же получить их - вызывает обеспокоенность.

"И это тоже один из факторов, который еще раз подчеркивает, что Россия использует оружие своих террористических приспешников для того, чтобы поражать Украину, украинцев, продолжать их геноцидную войну, терроризм на территории нашего государства. Мы должны иметь возможность отвечать на подобный терроризм зеркально и уничтожать на их территории военные объекты для того, чтобы дать больше безопасности нашим гражданам", - добавил глава правительства.

Баллистические ракеты Ирана для РФ.

В сентябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран передал России партию баллистических ракет, вероятно, с коротким радиусом действия.

Кроме того, в июле выяснилось, что Тегеран увеличил производство ракет и дронов после подписания соглашения о сотрудничестве с Россией.

В то же время представители Белого дома назвали передачу ракет "значительной эскалацией конфликта".

Тем временем эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что известно о ракетах и какие области под угрозой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Российская Федерация
NEWS
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление