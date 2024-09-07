Белый дом о возможной передаче Ираном баллистики РФ: Означает "драматическую эскалацию"

В администрации президента США Джо Байден заявили, что возможная передача Ираном баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию" поддержки Тегераном военной агрессии Кремля против Украины.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский чиновник отметил, что Штаты предупреждали об углублении оборонного партнерства между РФ и Ираном с начала полномасштабного вторжения в Украину, и "обеспокоены этими сообщениями".

Такое заявление представитель Белого дома сделал на фоне публикации западных СМИ о якобы передаче Тегераном для Москвы баллистических ракет.

"Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул Саветт.

Другой американский чиновник сказал информагентству Reuters, что Вашингтон внимательно следит за потенциальными ирано-российскими перемещениями ракет.

Отмечается, что такие потенциальные шаги появились после того, как Штаты и партнеры, в том числе в Европе, предупредили, что соответствующие действия Ирана могут иметь последствия.

Тегеран "открещивается" от передачи ракет

Между тем в минувшую пятницу миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заверила, что позиция Тегерана относительно войны РФ против Украины остается неизменной.

"Иран считает негуманным оказание военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу от переговоров о прекращении огня", - говорится в сообщении иранских дипломатов.

Вопрос о возможной передаче Ираном баллистики России

Напомним, ранее в августе Reuters писало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. По данным западных СМИ, Москва может получить несколько сотен таких ракет.

Также стало известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

Добавим, 6 сентября Sky News сообщило о том, что Россия вскоре может получить партию двух типов баллистических ракет.

В тот же день позже появилась публикация The Wall Street Journal о том, что Иран передал РФ партию баллистических ракет. И, вероятно, они малой дальности действия.

Детальнее о том, чем опасны ракеты Fath-360, и как РФ их может использовать - читайте в материале РБК-Украина.