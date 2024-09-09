Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта

Fath-360, которые Иран мог передать Российской Федерации (РФ), являются баллистикой малой дальности. Ракеты будут создавать угрозу для Сил обороны у линии фронта, а также населенных пунктов на расстоянии около 100 километров от границы с врагом.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии Youtube-канала РБК-Украина .

Что известно о Fath-360

Как и упоминалось выше, Fath-360 является баллистикой малой дальности (от 30 до 120 километров). Иранцы, в свою очередь, позиционируют их как аналог HIMARS (американский зенитный ракетный комплекс). Среди других известных характеристик:

точность поражения ракет составляет от 3 до 10 метров;

мощность боевой части, как правило, составляет от 50 до 100 килограммов;

летят с очень высокой скоростью - около 4 махов. Это усложняет возможность их уничтожения.

Из-за высокой скорости ракеты можно сбить лишь ограниченным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о комплексах Patriot, NASAMS или С-300.

"И если первых Patriot, NASAMS в принципе дефицитное количество пусковых и они прикрывают крупные города, то в отношении С-300 другая проблема. Уже есть существенный дефицит ракет к данному комплексу. То есть, понимая, что, к сожалению, (РФ имеет такое количество ракет - ред.) - около 200, большую часть этих ракет скорее всего мы не сможем перехватить", - добавил Долинце.

Для кого Fath-360 создает угрозу

Учитывая малую дальность под угрозой будут находиться:

украинские военные, которые находятся рядом с линией фронта или у границ с РФ;

населенные пункты, которые находятся на расстоянии 100 км от границы с РФ.

"Так же в зону действия этих ракет попадает Херсонская и Николаевская области. Более дальние города, которые находятся на расстоянии более 100 км как правило не входят в радиус поражения данными видами вооружения", - добавил эксперт.

Баллистические ракеты Ирана для РФ

В сентябре The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России партию баллистических ракет, вероятно, малой дальности.

Также в июле стало известно, что Тегеран нарастил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией.

Тем временем в Белом доме заявили, что передача ракет является "драматической эскалацией".