После договора с РФ Иран вдвое увеличил производство баллистических ракет и дронов, - Reuters

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран вроде бы согласился предоставить ракеты России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет. Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

Как рассказали Reuters три иранских чиновника, объекты на снимках расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Также некоторые из новых построек позволят удвоить производство беспилотников.

Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты – Хезболли.

Фото: спутниковые снимки заводов в Иране (reuters.com)

Сотрудничество России и Ирана

С первых месяцев полномасштабного вторжения поддерживающий Россию в Украину Иран является одним из основных союзников оккупантов. В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107 , который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .