Аналоги С-300 и "Искандер-М". В чем опасность иранской баллистики в руках РФ

Западные медиа снова обсуждают возможные поставки иранских баллистических ракет для России. Сообщается, что западные партнеры Украины обеспокоены тем, что передача может начаться в ближайшие дни.

РБК-Украина разбиралось, какие ракеты может получить РФ и в чем их опасность.

Содержание

Иран готов передать баллистику РФ? Что известно

Как пишет Bloomberg, европейские партнеры Украины не исключают, что Россия скоро получит баллистику из Ирана. Ранее он уже помогал агрессору ударными дронами, но передача баллистических ракет станет еще более "тревожным событием". Тип, количество и четкие временные рамки поставок пока неизвестны.

Баллистические ракеты намного быстрее крылатых и могут нести куда большую боевую часть. США и союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага. Совет нацбезопасности США, министерство иностранных дел Ирана и его миссия при ООН не ответили на запрос Bloomberg.

С приближением зимы тыловые города Украины и энергетическая инфраструктура подвергаются систематическим ударам. В понедельник баллистика атаковала в том числе Киев, в ночь на вторник Николаевскую область, днем - военный институт связи и больницу в Полтаве (известно о свыше 50 погибших и более 200 раненых). Сегодня утром аэробаллистические "Кинжалы" участвовали в комбинированном налете на Львов, где тоже много жертв.

Российский арсенал баллистических ракет включает собственные "Искандер-М" и северокорейские KN-23. Они запускаются с наземных платформ в приграничных областях или на оккупированных территориях Украины.

В конце августа иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сказал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, что публикации в западной прессе о планах передать ракеты России являются "ложными". Но судя по динамике отношений Москвы и Тегерана эти заявления не заслуживают доверия.

Какие типы ракет может получить Россия

Разговоры о передаче иранской баллистики ведутся давно, напоминает ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ), эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.

О том, что Москва и Тегеран выходили на договоренности, писал Reuters еще осенью 2022 года. Тогда российская сторона запросила ракеты семейства Fateh, а иранцы якобы пообещали две-три партии. Спустя год представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя визит тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил об угрозе передачи баллистики малой дальности.

Со ссылкой сразу на несколько источников в феврале 2024 года Reuters сообщил о поставке якобы 400 единиц. Информация не подтвердилась, и за это время не было ни одного удара по Украине иранскими ракетами. Месяц назад агентство писало о том, что десятки российских ракетчиков прошли подготовку по использованию ракет Fath-360.

По мнению Романенко, на сегодня лишь в теории можно обсуждать наиболее вероятные типы. "Которых Ирану будет не жалко для России, потому что они вроде бы готовят удар по Израилю. Все дальнобойные ракеты будут направлять именно туда. Но те, которые не в состоянии долететь до Израиля, они, кажется, готовы передать РФ", - полагает эксперт.

Таким образом, собеседник предлагает остановиться на пяти типах малой и средней дальности. Малая дальность - это ракеты Ababil и Fath-360, средняя - представители семейства Fateh - Fateh-110, Zolfaghar и Dezful.

Ababil является новейшей разработкой. Ракета имеет массу боевой части 45 кг и максимум бьет на 86 км. У Fath-360 заявленная боевая часть - 150 кг, дальность полета - до 120 км.

Отметим, у привычного российского "Искандера-М" боевая часть 480 кг и дальность до 500 км. Поэтому Ababil и Fath-360 следует рассматривать, скорее, как аналог зенитных ракет С-300, которые Россия использует для ударов по наземным целям.

"Эти ракеты нужны россиянам для более точной стрельбы вместо зенитных. С-300 тоже летят по баллистической траектории, но прилетают куда попало. Точность Ababil и Fath-360 считается выше, здесь радиус кругового отклонение менее 30 м", - объясняет Романенко.

Fateh-110 имеют боевую часть на 400-500 кг и заявленную дальность до 300 км. Zolfaghar бьет дальше и точнее, ее боеголовка весит 579 кг, а дальность достигает 700 км. Самая дальнобойная из пяти типов - Dezful с боевой частью 700 кг и дальностью до 1000 км.

Fateh-110 и Zolfaghar действительно ближе к российскому "Искандеру-М". По словам собеседника, Zolfaghar может оказаться куда "неприятнее" и не только потому, что ее боеголовка на 80 кг тяжелее.

"На терминальном отрезке, когда она практически вертикально падает, боевая часть отделяется и корпус летит сам по себе. Боеголовка меньше, чем корпус, и ее сложнее сбить прямым попаданием. В этом плане нам даже "Искандеры" с цельным корпусом легче перехватывать", - подчеркнул он.

Что касается Dezful, информации по ней меньше. Но в целом в экспертной среде склоняются к тому, что заявленные тактико-технические характеристики иранских ракет могут быть рекламными и не соответствовать реальности. "Основная масса данных, которые даются, - приблизительны", - добавил Романенко.

Чем опасны иранские ракеты в руках РФ

Покупка Ababil или Fateh-360 позволит российским войскам наносить более удары по украинским целям в ближнем тылу. При этом сохраняя запасы ракет своего производства для целей в глубоком тылу Украину, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению Романенко, эти иранские ракеты будут применяться по прифронтовым городам и смогут доставать почти до Полтавы. "В заявленный радиус Ababil на 86 км попадает целый ряд крупных населенных пунктов. Fateh-360 дают около 120 км. То есть все они полетят по нашим бедным городам, которым по полной достается от С-300", - сказал он.

Желание россиян получить иранские ракеты, судя по всему, связано с проблемами собственного производства. Иран, напротив, не упустит шанса заработать, как было с "шахедами". После того как Москва наладила выпуск "гераней", оказалось, что на самом деле они дешевле в 2-3 раза.

"Россияне готовы скупать ракеты за любые деньги у любых диктаторских режимов. Так как неспособны обеспечить "Искандерами" достижение стратегической цели по уничтожению украинской инфраструктуры. Иранские ракеты им нужны, чтобы держать нашу ПВО в постоянном напряжении, а экономику - под постоянными ударами", - отмечает эксперт.

По его словам, сейчас противник делает все, чтобы выйти на возможность решения стратегических задача путем современной бесконтактной войны.

"Когда боевые действия на фронте носят сдерживающий характер, а основная битва идет с помощью дальнобойных ударов по промышленности и центрам управления. Россияне стараются уже 2,5 года, не выходит. А теперь собирают ракеты, где только могут", - добавил Романенко.

При подготовке использовались данные из открытых источников, публикации Bloomberg и Reuters, комментарии эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко.