В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации CNN, американское оружие снова поступает в Украину, а обмен разведданными между странами полностью возобновился после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что в Украину снова отправляются артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетных систем HIMARS в рамках пакетов помощи, одобренных администрацией Байдена.

Кроме того, чиновник добавил, что американские подрядчики, которые находятся в Украине для технического обслуживания, обучения и поддержки сложных систем вооружения, также возобновили свою работу. В то же время неясно, покидали ли они страну во время приостановления помощи, или оставались в Украине.

Некоторое оружие находилось в Польше, прежде чем его должны были отправить в Украину. И Польша сегодня подтвердила возобновление поставок военной помощи США для Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки американской помощи Украине, которые поступают через польский логистический центр в Жешуве-Ясенце, вернулись к предыдущему уровню, который наблюдался до короткой паузы.

Приостановление поставок помощи и обмена разведданными США и Украины

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной.

В частности, около недели назад в Польше сообщали, что США приостановили поставки военной помощи через местный хаб. Тогда премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию "серьезной".