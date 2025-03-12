У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні, - CNN

Потік зброї та обмін розвідданими між США і Україною повністю відновлено, заявив американський чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією CNN, американська зброя знову надходить до України, а обмін розвідданими між країнами повністю відновився після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що до України знову відправляються артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, схвалених адміністрацією Байдена.

Крім того, чиновник додав, що американські підрядники, які перебувають в Україні для технічного обслуговування, навчання та підтримки складніших систем озброєння, також відновили свою роботу. Водночас неясно, чи вони залишали країну під час призупинення допомоги, чи залишалися в Україні.

Деяка зброя перебувала в Польщі, перш ніж її мали відправити в Україну. І Польща сьогодні підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр у Жешуві-Ясенці, повернулися до попереднього рівня, який спостерігався до короткої паузи.

Призупинення постачання допомоги та обміну розвідданими США та України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною.

Зокрема, близько тижня тому в Польщі повідомляли, що США призупинили постачання військової допомоги через місцевий хаб. Тоді прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав ситуацію "серйозною".