В Белом доме объяснили причину приостановки военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.

"Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы отправила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ", - заявила Левитт.

Журналист поинтересовался, рассматривается ли возможность отмены или возобновления военной помощи США, которая была приостановлена, для Украины.

В ответ пресс-секретарь Белого дома отметила, что сейчас речь идет лишь о паузе для пересмотра этой ситуации, без конкретных решений относительно дальнейших шагов.

"Опять же, это пауза для пересмотра", - ответила она.