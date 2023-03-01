США поддерживают реформу Совбеза ООН, но исключить Россию не могут

США проводят консультации со всеми странами мира по реформе Совета Безопасности ООН, но не могут исключить Россию из его состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Мы запустили в сентябре прошлого года дискуссии о реформе Совета Безопасности и реформе ООН в более широком плане. Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, чтобы она стала более инклюзивной и представительной", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, пять постоянных членов закреплены в Уставе ООН и США не могут этого изменить.

"Но мы можем изменить СБ ООН, добавив новых постоянных членов и выборных членов. Последние несколько месяцев я говорила со всеми регионами, странами мира о продвижении определенной реформы, которая позволит нам включить в Совет Безопасности новые страны", - добавила она.

Украина считает, что РФ незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должен пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свое миролюбие, требование о котором содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.