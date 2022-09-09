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США хочуть реформувати Радбез ООН: що відомо

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П'ятниця 09 вересня 2022 04:48
США хочуть реформувати Радбез ООН: що відомо Фото: США хочуть реформувати Радбез ООН (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати виступили з пропозицією провести реформу Ради Безпеки ООН. Мовиться про використання членами Організації права вето.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Дипломатка наголосила, що РФ як постійний член Радбезу ООН завдала удару по самій основі статуту Організації.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир", - пояснила Томас-Грінфілд.

Через дії Росії США посилять ініціативи з реформи Ради Безпеки ООН. Мовиться про зміну правил виголошення вето: тепер постійні члени повинні будуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", - наголосила постпред.

Окрім цього, Томас-Грінфілд розповіла про майбутні консультації за участі президента США Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена "про критичні питання реформи Радбезу та інших органів ООН".

До слова, в Радбез ООН входять п'ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція - і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія має єдиний правильний шлях - здатися та відійти.

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