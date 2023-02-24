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Превратила в "трон безнаказанности". Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН

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Нью-Йорк, Пятница 24 февраля 2023 21:12
Превратила в "трон безнаказанности". Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Более 30 лет назад Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности", однако сейчас ей там не место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

Во время проходящего в Нью-Йорке Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал исключить Россию из Совбеза.

"В 1991 году Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности и превратила его в свой "трон безнаказанности". География российских преступлений против международного мира и безопасности выходит далеко за пределы Украины и доходит до Африки, Азии и Ближнего Востока", - заявил министр.

Он напомнил, что Россия не только незаконно заняла место постоянного члена Совета Безопасности ООН и разжигает конфликты в мире, но и систематически препятствует принятию решений Совбеза ООН, необходимых для их разрешения.

"Будущее России должно определяться в контексте нелегитимной передачи места СССР в Россию и ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, в частности, преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совбеза ООН постоянный представитель России прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии.

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ООН Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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