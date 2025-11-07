США поддержали план ЕС по использованию замороженных активов России, - Reuters

Соединенные Штаты поддержали намерения Евросоюза использовать замороженные активы РФ для прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вашингтон абсолютно поддерживает (ЕС, - ред.) и шаги, которые он сейчас делает, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент", - сообщил агентству осведомленный источник на условиях анонимности.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.
Европейское предложение по использованию этих средств задерживается из-за беспокойства Бельгии, где хранится большинство из них. Всего в Европе заморожено около 210 млрд евро российских активов.
Недавно Германия высказала предположение, что нарушение дронами воздушного пространства Бельгии было "сигналом от Москвы" не трогать замороженные активы. РФ это отрицала, однако пообещала "болезненный ответ", если ее активы будут конфискованы.
Напомним, в течение длительного времени международные партнеры Украины ищут способы покрытия дефицита госбюджета на следующий год. Одним из основных вариантов является предоставление "репарационного кредита" за счет замороженных активов страны-агрессора.
Европейский Союз отложил принятие окончательного решения по использованию этих активов. Запланированное обсуждение этого вопроса состоится в декабре.
Отметим, отсрочка не создает критических рисков для Украины, поскольку финансовые потребности государства на текущий год уже обеспечены.
В четверг, 6 ноября, Bloomberg рассказал, почему Евросоюз до сих пор не согласовал финансовый план.
Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Подробнее о том, какие есть варианты, можно узнать в материале РБК-Украина.