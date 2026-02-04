США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их, - Bloomberg

Как рассказали изданию европейские чиновники, США подготовили дополнительные санкции против России, но нет никаких признаков их внедрения. Дипломаты попросили не называть их имен из-за чувствительности вопроса.

В то же время лидеры Евросоюза планируют принять новый, 20-й пакет санкций против РФ.

Издание пишет, что Европа разработала еще один пакет санкций, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения 2022 года, которое состоится позже в этом месяце.

ЕС также усиливает действия в отношении "теневого флота" России, но, по словам европейских чиновников, "эти меры больше похожи на медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем".