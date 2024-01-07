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В США проверят самолеты Boeing 737 MAX из-за серьезной аварии в воздухе

Фото: в США проверят часть самолетов Boeing 737 MAX (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приказало временно остановить полет некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Решение было принято после того, как борт авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку из-за потери части самолета во время полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Решение FAA появилось после того, как авиакомпания Alaska Airlines решила остановить все свои самолеты Boeing 737 Max 9 в качестве "меры предосторожности" после инцидента, произошедшего 5 января.

Самолет, на борту которого находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, летел из Портленда, штат Орегон, в Онтарио, штат Калифорния. Вскоре после взлета экипаж заметил "проблему с давлением". Оказалось, что у самолета вылетело окно и кусок фюзеляжа.

Борт находился в воздухе около 20 минут и вскоре благополучно приземлился в Портленде. Расследованием инцидента занялось Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Проверки коснутся примерно 170 самолетов по всему миру и продлятся от четырех до восьми часов на каждый самолет.

В субботу, 6 января, Alaska Airlines сообщила, что 18 из 65 самолетов Boeing 737 MAX 9 флота авиаперевозчика были возвращены в эксплуатацию после "тщательных" проверок. Остальные проверки будут завершены в ближайшие несколько дней.

Судна прошли углубленную и тщательную проверку заглушек дверей.

Инциденты с самолетами Boeing 737 MAX

В конце декабря 2023 года корпорация Boeing обнаружила ослабленный болт в системе управления рулем в самолетах 737 МАХ, что может повлиять на управление судами.

В октябре 2018 года в Индонезии над Яванским морем потерпел катастрофу Boeing 737 MAX авиакомпании Lyon Air. Причиной были названы проблемы с оборудованием лайнера и ошибки пилотов.

10 марта 2019 года в Эфиопии вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба разбился Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, следовавший в Кению. Погибли все 149 пассажиров, находившихся на борту. Из-за инцидента ряд стран приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.

Причиной катастрофы было названо дефектное бортовое программное обеспечение самолета. По этой же причине разбился и Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года.

После исправления дефектов, большинство стран мира возобновили полеты этой марки самолета.

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Boeing 737