В США проверят самолеты Boeing 737 MAX из-за серьезной аварии в воздухе

Решение FAA появилось после того, как авиакомпания Alaska Airlines решила остановить все свои самолеты Boeing 737 Max 9 в качестве "меры предосторожности" после инцидента, произошедшего 5 января.

Самолет, на борту которого находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, летел из Портленда, штат Орегон, в Онтарио, штат Калифорния. Вскоре после взлета экипаж заметил "проблему с давлением". Оказалось, что у самолета вылетело окно и кусок фюзеляжа.

Борт находился в воздухе около 20 минут и вскоре благополучно приземлился в Портленде. Расследованием инцидента занялось Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Проверки коснутся примерно 170 самолетов по всему миру и продлятся от четырех до восьми часов на каждый самолет.

В субботу, 6 января, Alaska Airlines сообщила, что 18 из 65 самолетов Boeing 737 MAX 9 флота авиаперевозчика были возвращены в эксплуатацию после "тщательных" проверок. Остальные проверки будут завершены в ближайшие несколько дней.

Судна прошли углубленную и тщательную проверку заглушек дверей.

Инциденты с самолетами Boeing 737 MAX

В конце декабря 2023 года корпорация Boeing обнаружила ослабленный болт в системе управления рулем в самолетах 737 МАХ, что может повлиять на управление судами.

В октябре 2018 года в Индонезии над Яванским морем потерпел катастрофу Boeing 737 MAX авиакомпании Lyon Air. Причиной были названы проблемы с оборудованием лайнера и ошибки пилотов.

10 марта 2019 года в Эфиопии вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба разбился Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, следовавший в Кению. Погибли все 149 пассажиров, находившихся на борту. Из-за инцидента ряд стран приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.

Причиной катастрофы было названо дефектное бортовое программное обеспечение самолета. По этой же причине разбился и Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года.

После исправления дефектов, большинство стран мира возобновили полеты этой марки самолета.

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