У Ефіопії розбився літак з 149 пасажирами

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На борту літака перебували 149 пасажирів та 8 членів екіпажу

У Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, який прямував в Кенію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, сталася 10 березня о 08:44 за місцевим часом.

"Підтверджено, що аварія сталася о 08:44", - повідомив представник авіакомпанії Ethiopian Airlines.

За словами представника, на борту літака перебували 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Причину падіння літака та інформацію про осіб, які могли вижити, представник не повідомив.

Зазначається, що аварія сталася незадовго після зльоту з аеропорту столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Нагадаємо, у неділю, 10 березня, в результаті сильної турбулентності в літаку компанії Turkish Airlines, який слідував зі Стамбулу в Нью-Йорк постраждали 33 людини. Щонайменше 28 людей були госпіталізовані.

Раніше РБК-Україна писало, що у Колумбії в результаті аварійної посадки літака Douglas DC-3 авіакомпанії Laser Airlines загинули 12 людей, що перебували на борту.

Додамо, 8 березня в американському штаті Флорида двомоторний літак Piper PA-23-250 впав в озеро Окічобі, в результаті аварії загинули п'ятеро людей.