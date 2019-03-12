Євросоюз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 після катастрофи в Ефіопії

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

ЄС призупинив польоти до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії

Європейський союз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії, яка відбулася 10 березня. Про це повідомило Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA).

Розпорядження набирає чинності з 19:00 (21:00 за Києвом). Мова йде про моделі літака Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Також рішення стосується комерційних рейсів, що виконуються третіми країнами, що вилітають, що прилітають в Європу або прямують транзитом через європейські країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 22 представника ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 розбився літак в Індонезії.