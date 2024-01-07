У США перевірять літаки Boeing 737 MAX через серйозну аварію у повітрі

Рішення FAA з'явилося після того, як авіакомпанія Alaska Airlines вирішила зупинити всі свої літаки Boeing 737 Max 9 в якості "запобіжного" заходу після інциденту, що стався 5 січня.

Літак, на борту якого перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу, летів з Портленда, штат Орегон, до Онтаріо, штат Каліфорнія. Незабаром після злету екіпаж помітив "проблему з тиском". Виявилося, що у літака вилетіло вікно і шматок фюзеляжу.

Борт перебував у повітрі близько 20 хвилин і невдовзі благополучно приземлився в Портленді. Розслідуванням інциденту зайнялося Федеральне управління цивільної авіації США та Національна рада з безпеки на транспорті.

Перевірки торкнуться приблизно 170 літаків по всьому світу і триватимуть від чотирьох до восьми годин на кожен літак.

У суботу, 6 січня, Alaska Airlines повідомила, що 18 з 65 літаків Boeing 737 MAX 9 флоту авіаперевізника були повернуті в експлуатацію після "ретельних" перевірок. Решта перевірок будуть завершені у найближчі кілька днів.

Судна пройшли поглиблену і ретельну перевірку заглушок дверей.

Інциденти з літаками Boeing 737 MAX

Наприкінці грудня 2023 року корпорація Boeing виявила ослаблений болт у системі керування кермом у літаках 737 MАХ, що може вплинути на керування суднами.

У жовтні 2018 року в Індонезії над Яванським морем зазнав катастрофи Boeing 737 MAX авіакомпанії Lyon Air. Причиною були названі проблеми з обладнанням лайнера та помилки пілотів.

10 березня 2019 року в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба розбився Boeing 737 MAX компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Загинули всі 149 пасажирів, що перебували на борту. Через інцидент низка країн призупинили польоти Boeing 737 MAX 8.

Причиною катастрофи було назване дефектне бортове програмне забезпечення літака. З цієї ж причини розбився і Boeing 737 MAX в Індонезії в жовтні 2018 року.

Після виправлення дефектів, більшість країн світу відновили польоти цієї марки літака.

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