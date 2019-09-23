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Індонезія назвала причини аварії Boeing 737 MAX над Яванським морем

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 03:14
Індонезія назвала причини аварії Boeing 737 MAX над Яванським морем
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Поміж причин - проблеми з обладнанням і помилки пілотів

Індонезія підготувала доповідь, у якій наведено перелік причин аварії Boeing 737 MAX компанії Lyon Air наприкінці 2018 року над Яванським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційно доповідь планують представити в листопаді, після того як її підпишуть представники виробника Boeing.

Видання зазначає, що в документі не будуть названі головні причини катастрофи, а будуть перераховані близько 100 пунктів, в яких описуються різні проблеми, оскільки форма індонезійської доповіді відрізняється від заведеної в Європі та Америці.

Зазначається, що серед причин згадані як проблеми з обладнанням лайнера, так і окремі помилки пілотів.

За інформацією видання, у Boeing в основному немає претензій до укладачівв доповіді й представники компанії готові вирушити в Індонезіюдля участі в підготовці її остаточної редакції.

Крім того, американські регулюючі органи до листопада повинні представити власні міркування з покращення якості підготовки пілотів.

Як зазначає видання, зокрема йдеться про підготовку екіпажів до ситуації, коли автоматична система управління літаком з якоїсь причини виходить із ладу, також планують внести зміни до порядку сертифікації нових літаків.

Нагадаємо, в квітні 2019 року уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, представляючи звіт, заявила, що пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися усіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

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