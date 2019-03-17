Дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Самописці розшифрували експерти BEA з Франції

Дані, отримані з бортових самописців після авіакатастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, вказують на схожість аварії Boeing в Індонезії в жовтні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес зазначив, що було відзначено чітку схожість між рейсом Ethiopian Airlines 302 і індонезійським рейсом Lion Air 610.

РБК-Україна писало, що Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) передало Ефіопії дані мовного (CVR) і параметричного (FDR) самописців пасажирського літака Boeing 737 MAX 8, який зазнав аварії 10 березня.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинули 189 людей. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади.

Раніше компанія Boeing припинила поставки літаків моделі 737 MAX. Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозила поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває.

За даними Reuters, Boeing виробляє 52 авіалайнера на місяць, але скільки з них становить сімейство Boeing 737 MAX - не вказується.