США превратили HIMARS в ПВО, способную сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Lockheed Martin.

Обновленная версия системы получила название HIMARS FLEX. Главное изменение заключается в том, что машина теперь может нести два контейнера с боеприпасами вместо одного на классическом шасси M1140.

Это позволяет загружать до 12 управляемых ракет типа GMLRS одновременно, что фактически уравнивает ее по мощности с более тяжелой гусеничной системой M270. Помимо стандартного набора ракет, модернизированная система позволяет интегрировать совершенно новые виды вооружения.

Преобразование в комплекс ПВО

Благодаря новой конфигурации HIMARS теперь может запускать зенитные и противоракетные боеприпасы, в частности высокоточные ракеты PAC-3 от комплексов Patriot.

Это позволит системе работать не только по наземным объектам, но и превращаться в полноценный комплекс ПВО и сбивать баллистические ракеты типа "Искандер" или аэробалистические "Кинжалы".

Разработчики рассказали о двух основных вариантах боевого оснащения: 12 ракет GMLRS для наземных ударов или 8 зенитных ракет для уничтожения воздушных целей.

"Способность HIMARS FLEX вести огонь и быстро перемещаться в сочетании с увеличенным боекомплектом, быстрой перезарядкой и возможностью автономной работы обеспечивает распределенный, устойчивый огонь в условиях противостояния - что затрудняет прицеливание противника и усиливает сдерживающий эффект", - сообщили в Lockheed Martin.

Работа в единой сети

Модернизированную систему HIMARS FLEX можно подключать к объединенным сетям управления огнем. Специальная система IBCS позволяет передавать данные для наведения ракет с любых других радаров или станций, поэтому машина не требует привязки к базовой радиолокационной станции Patriot.