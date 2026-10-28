В США убеждены, что дизельная сделка покажет РФ экономическую выгоду от завершения войны

Соглашение между Россией и США относительно дизельного топлива должно продемонстрировать Москве экономическую выгоду от завершения войны против Украины.

"Президент Трамп пытается использовать другую дипломатию, чтобы достичь цели, которая еще не достигнута. Этой войне почти 5 лет. Это кровавая, ужасная война. Она не идет хорошо для России. Это катастрофа для Украины, и президент Трамп пытается найти способ принести мир", - сказал Райт.

По его словам, Россия сейчас не может экспортировать дизельное топливо, потому что у нее дифицит.

"Все называют это смягчением ситуации с Россией. Это не так. Это попытка положить перед Россией пряник, мол, вы можете уменьшить конфликт. Вы можете производить чуть больше дизельного топлива, чем потребляете. Мы позволим ему течь на мировые рынки. Поэтому посмотрите на это как на стимул для прекращения войны", - добавил министр.