У США переконані, що дизельна угода покаже РФ економічну вигоду від завершення війни
Угода між Росією та США щодо дизельного палива має продемонструвати Москві економічну вигоду від завершення війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр енергетики США Кріс Райт заявив в інтерв’ю CNBC.
"Президент Трамп намагається використовувати іншу дипломатію, щоб досягти мети, якої ще не досягнуто. Цій війні майже 5 років. Це кривава, жахлива війна. Вона не йде добре для Росії. Це катастрофа для України, і президент Трамп намагається знайти спосіб принести мир", - сказав Райт.
За його словами, Росія зараз не може експортувати дизельне паливо, адже у неї дифіцит.
"Усі називають це пом’якшенням ситуації з Росією. Це не так. Це спроба покласти перед Росією пряник, мовляв, ви можете зменшити конфлікт. Ви можете виробляти трохи більше дизельного палива, ніж споживаєте. Ми дозволимо йому текти на світові ринки. Тож подивіться на це як на стимул для припинення війни", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше у Кремлі розмріялися повністю відновити обсяги експорту дизеля після угоди зі США.
У Москві також заявили про підготовку першої поставки до США та можливість розширення кола покупців на світовому ринку.
Цьому передували переговори між Вашингтоном та Москвою, за підсумками яких президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий та американський ринки.
У межах цієї домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.