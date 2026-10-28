У США переконані, що дизельна угода покаже РФ економічну вигоду від завершення війни

"Президент Трамп намагається використовувати іншу дипломатію, щоб досягти мети, якої ще не досягнуто. Цій війні майже 5 років. Це кривава, жахлива війна. Вона не йде добре для Росії. Це катастрофа для України, і президент Трамп намагається знайти спосіб принести мир", - сказав Райт.

За його словами, Росія зараз не може експортувати дизельне паливо, адже у неї дифіцит.

"Усі називають це пом’якшенням ситуації з Росією. Це не так. Це спроба покласти перед Росією пряник, мовляв, ви можете зменшити конфлікт. Ви можете виробляти трохи більше дизельного палива, ніж споживаєте. Ми дозволимо йому текти на світові ринки. Тож подивіться на це як на стимул для припинення війни", - додав міністр.