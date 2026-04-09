США перебросят войска ближе к России: Трамп решил, как накажет страны НАТО - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания стран НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не помогали США и Израилю во время войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Суть предложения
По данным WSJ, предложение предусматривает передислокацию американских войск из тех стран-членов НАТО, которые считаются "ненадежными" в контексте войны с Ираном, в государства, которые поддержали военную кампанию США.
План далек от полного выхода США из Альянса (на что Трамп не имеет юридических полномочий без Конгресса), но свидетельствует о росте раскола между администрацией Трампа и европейскими союзниками.
По словам двух должностных лиц администрации, план также может предусматривать закрытие американской базы по крайней мере в одной из европейских стран, вероятно, в Испании или Германии.
Какие страны могут пострадать
Испания - единственная страна НАТО, которая не обязалась тратить 5% ВВП на оборону, блокировала американские самолеты, задействованные в операции против Ирана, в своем воздушном пространстве.
Германия - высокопоставленные чиновники критиковали войну Трампа, хотя Германия является одним из важнейших хабов для поддержки операций США на Ближнем Востоке.
Италия - временно блокировала использование авиабазы на Сицилии.
Франция - позволила использовать базу на юге страны только после гарантий, что там будут приземляться самолеты, не задействованные в ударах по Ирану.
Какие страны могут выиграть
Потенциальными бенефициарами, по данным WSJ, являются Польша, Румыния, Литва и Греция. Эти страны имеют одни из самых высоких расходов на оборону в Альянсе и первыми сигнализировали о готовности поддержать международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива.
Румыния быстро позволила использовать свои базы ВВС США.
Передислокация американских войск ближе к границе России может дополнительно обострить отношения с Москвой.
Реакция Белого дома
"Очень обидно, что НАТО отвернулся от американского народа за последние шесть недель, когда именно американский народ финансировал их оборону", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она добавила, что Трамп планирует "откровенный и честный разговор" с генсеком НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон в среду.
Сам Трамп в понедельник заявил, что "очень разочарован" НАТО, а их нежелание поддержать США в войне с Ираном является "пятном на НАТО, которое никогда не исчезнет". Он также писал в Truth Social, что страны-члены "не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь".
Напомним, Дональд Трамп резко раскритиковал НАТО после того, как союзники отказались направить военные корабли в Ормузский пролив для его разблокировки. Американский лидер неоднократно называл Альянс "бумажным тигром" и упрекал партнеров в трусости.
По его словам, если США выйдут из НАТО, Владимир Путин больше не будет бояться организации. Трамп предупреждал, что серьезно рассматривает возможность выхода, поскольку Америка способна самостоятельно справиться со всеми угрозами.
В ответ президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал своему американскому коллеге меньше говорить, отметив, что такие заявления ставят под сомнение обязательства США перед Альянсом.