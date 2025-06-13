США перебрасывают войска на Ближний Восток, - AP News

Израиль атаковал Иран

Напомним, что этой ночью Израиль совершил массированный авиаудар по территории Ирана в рамках операции "Львиный народ". Под удар попали военные и ядерные объекты, в частности объект по обогащению урана вблизи Натанза.

Подробнее о сегодняшней ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также он подчеркнул, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

Американский президент Дональд Трамп также в свою очередь отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану.

В то же время в комментарии РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний отметил, что распространенные в соцсетях утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ложными.

По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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