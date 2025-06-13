США перекидають війська на Близький Схід, - AP

Вашингтон направив есмінці до Східного Середземномор’я у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та загрозу з боку Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
За словами двох анонімних американських чиновників, військові ресурси США переміщуються у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та можливу відповідну атаку Тегерана.
Джерела повідомили, що Військово-морські сили США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а другому есмінцю - почати рух вперед, щоб він був готовий до дії на вимогу Білого дому.
Один із чиновників також повідомив, що Трамп проводить зустріч із керівниками Ради національної безпеки для обговорення ситуації.
Нагадаємо, що цієї ночі Ізраїль здійснив масований авіаудар по території Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під удар потрапили військові та ядерні об'єкти, зокрема об'єкт зі збагачення урану поблизу Натанза.
Детальніше про сьогоднішню нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.
Американський президент Дональд Трамп також своєю чергою відреагував на авіаудари Ізраїля по Ірану.
Водночас в коментарі РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній зауважив, що поширені в соцмережах твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.
На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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