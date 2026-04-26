ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США перехватили судно "теневого флота" Ирана в Аравийском море

08:50 26.04.2026 Вс
2 мин
Сколько иранских судов уже было перехвачено с начала морской блокады?
aimg Мария Науменко
США перехватили в Аравийском море судно "теневого флота" Ирана Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

США перехватили в Аравийском море судно "теневого флота" Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Больше никаких исключений для нефти РФ и Ирана, заявили в Минфине США

Речь идет о судне Sevan, которое входило в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США с эсминца USS Pinckney. Сейчас оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

В Центральном командовании отметили, что суда "теневого флота" находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов были вынуждены изменить курс.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, 13 апреля США объявили о начале морской блокады Ормузского пролива после того, как Иран ограничил движение судов в ответ на удары США и Израиля.

В рамках этой стратегии президент США Дональд Трамп приказал ВМС открывать огонь по судам, которые занимаются минированием пролива, а также не исключил возможности ограниченных военных ударов по Ирану.

На этом фоне союзники США готовятся к потенциальным операциям в регионе. В частности, Германия уже перебрасывает специализированные корабли ближе к Ормузскому проливу, однако планирует присоединиться к разминированию только после прекращения боевых действий.

В то же время Турция заявила о готовности рассмотреть участие в разминировании стратегического нефтяного маршрута после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток НАФТА теневой флот
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским