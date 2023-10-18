США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, - NYT

Україна отримала близько 20 далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами західних чиновників, США відправили в Україну близько 20 ракет ATACMS.

Отримані ЗСУ ракети, кількість яких, за словами офіційних осіб, була невеликою, являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб. Вони можуть завдати шкоди великій території.

Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

Навіть обмеженої за дальністю (165 км) версії ракети "достатньо", щоб досягти майже всіх основних баз РФ на окупованій території України, заявили співрозмовники видання.

"Одна з умов, поставлених українцями, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для нападу на російську територію", - зазначили в NYT.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.