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Трампа закликають не поспішати з виведенням військ з Сирії

Новини » Політика    19.01.2019 - 15:25
Трампа закликають не поспішати з виведенням військ з Сирії
Фото: ситуація в Сирії (gettyimages)

Ліндсі Грем закликає спочатку знищити "Ісламську державу"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа уповільнити виведення військ з Сирії, поки джихадисти не будуть остаточно переможені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Він зазначив, що сподівається на те, що "Трамп сповільнить виведення військ з Сирії, поки ми не знищимо "Ісламську державу".

Він попередив, що будь-поспішний відступ може призвести до "кошмарного" сценарію для Ізраїлю через зростання впливу Ірану в Сирії, а також для Туреччини через проблеми національної безпеки.

РБК-Україна писало, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.

Після цього лідери обох країн обговорили двосторонні відносини. В адміністрації Ердогана зазначили, що сторони також обговорили ідею створення зони безпеки на півночі Сирії, виходячи з принципу територіальної цілісності. Передбачається, що буферна зона "буде очищена від терористів". Крім того, Ердоган висловив задоволення рішенням Трампа про виведення військ з Сирії.

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