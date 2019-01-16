Курди виступили проти створення буферної зони у Сирії

Фото: сирійські курди (flickr.com/kurdishstruggle)

Курди бояться наступу Туреччини

Сирійські курди виступили проти створення "зони безпеки" у північній Сирії під контролем Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Курдський політик Алдар Халіл заявив, що курди бояться наступу Туреччини, тому погодилися би тільки на залучення сил ООН вздовж лінії розмежування.

"Інші варіанти неприйнятні, бо вони порушать суверенітет Сирії і нашого автономного регіону", - заявив Халіл.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.

Після цього лідери обох країн обговорили двосторонні відносини. В адміністрації Ердогана зазначили, що сторони також обговорили ідею створення зони безпеки на півночі Сирії, виходячи з принципу територіальної цілісності. Передбачається, що буферна зона "буде очищеною від терористів". Крім того, Ердоган висловив задоволення рішенням Трампа про виведення військ з Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією Дональда Трампа. За словами Ердогана, після резонансних заяв Трампа сторони провели продуктивні переговори.