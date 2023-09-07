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США передадут украинским силовикам почти 200 бронемашин

Четверг 07 сентября 2023 17:40
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США передадут украинским силовикам почти 200 бронемашин Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен подписывает флаг (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки планируют передать украинским силовикам 190 противоминных автомобилей для защиты от засад (MRAP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что эти MRAP дадут возможность украинским правоохранителям защищать гражданское население, особенно вблизи линии фронта.

США передадут украинским силовикам почти 200 бронемашин

Фото: Посол США в Украине (twitter.com/USAmbKyiv)

Также она заявила, что присутствовала вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече с представителями МВД Украины и Госпогранслужбы Украины.

Они передали первые американские противоминные автомобили для защиты от засад (MRAP) пограничникам и полиции Украины.

Что сказал госсекретарь США

Блинкен заявил, что США предоставит 300 млн долларов нового финансирования правоохранительным органам Украины.

Фото: Блинкен (twitter.com/SecBlinken)

"Соединенные Штаты по-прежнему едины с Украиной", - добавил госсекретарь.

Визит Блинкена в Киев

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Глава госдепа встретился с Владимиром Зеленским, где намекнул на встречу президента США Джо Байден с украинским лидером.

Также Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Вчера Соединенные Штаты Америки выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 млрд долларов.

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