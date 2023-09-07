США передадуть українським силовикам майже 200 бронемашин
Сполучені Штати Америки планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.
Вона зазначила, що ці MRAP дадуть можливість українським правоохоронцям захищати цивільне населення, особливо поблизу лінії фронту.
Фото: Посол США в Україні (twitter.com/USAmbKyiv)
Також вона заявила, що була присутня разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на зустрічі з представниками МВС України та Держприкордонслужби України.
Вони передали перші американські протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP) прикордонникам і поліції України.
Що сказав держсекретар США
Блінкен заявив, що США нададуть 300 млн доларів нового фінансування правоохоронним органам України.
Фото: Блінкен (twitter.com/SecBlinken)
"Сполучені Штати, як і раніше, єдині з Україною", - додав держсекретар.
Візит Блінкена до Києва
6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Голова держдепу зустрівся із Володимиром Зеленським, де натякнув на зустріч президента США Джо Байден з українським лідером.
Також, Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.
Вчора Сполучені Штати Америки виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 млрд доларів.
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