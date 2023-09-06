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Пакет помощи Украине в миллиард долларов. США рассказали, куда пойдут деньги

Среда 06 сентября 2023 23:57
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Пакет помощи Украине в миллиард долларов. США рассказали, куда пойдут деньги Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США.

О выделении очередного пакета помощи Украины во время рабочего визита в Киев объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Что входит в его состав

  • компоненты системы ПВО;

  • управляемые реактивные системы залпового огня для HIMARS;

  • боеприпасы и системы связи;

  • 100 млн долларов для поддержания долгосрочных военных нужд;

  • 90,5 млн на помощь по разминированию;

  • 300 млн в поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и села, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России;

  • 206 млн на гуманитарную помощь;

  • 5,4 млн конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов;

  • 203 млн в поддержку прозрачности и подотчетности институтов, верховенства права и сектора правосудия, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, на создание потенциала для расследования военных преступлений, совершенных Россией;

В Госдепе отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили через механизмы Всемирного банка 43,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, 2,9 млрд гуманитарной помощи и 20,5 млрд бюджетной поддержки.

Визит Блинкена в Киев

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Глава госдепа встретился с Владимиром Зеленским, где намекнул на встречу президента США Джо Байден с украинским лидером.

Также, Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

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