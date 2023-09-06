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Зеленский встретился с Блинкеном и обсудил помощь США Украине

Среда 06 сентября 2023 22:12
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Зеленский встретился с Блинкеном и обсудил помощь США Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Блинкена за оказанную помощь от США Украине. В частности, в военном и энергетическом секторе. Президент отметил, что Украине ждет тяжелая зима, однако он уверен, что украинцы ее переживут.

В свою очередь Блинкен сказал, что рад видеть Зеленского и всю его команду.

"Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем прилагаемые нами усилия и другие страны прилагают для немедленного вызова контрнаступления, а также для долгосрочных усилий, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой грядущей агрессии", - сказал Блинкен.

Он отметил, что США видят большой прогресс в контрнаступлении Украины. Он также заявил, что президент США Джо Байден также ожидает встречи с Зеленским.

"Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время", - заявил госсекретарь.

Визит Блинкена в Киев

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

По словам самого чиновника, целью визита является демонстрация непоколебимой поддержки Украины на фоне прогресса в контрнаступлении ВСУ.

Ожидается, что госсекретарь проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, привезенном Блинкеном, появилась сегодня в СМИ.

Предварительный пакет помощи

Стоит отметить, что 29 августа США объявляли о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Стоимость вооружения, которое вошло в пакет, составило 250 миллионов долларов.

В частности, наша страна получит ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и не только.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины
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