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США передадут Украине изъятое у Ирана оружие, - CNN

Иллюстративное фото: США передадут Украине изъятое у Ирана оружие (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания сообщают, что центральное командование США должно объявить о таком решении уже на этой неделе.

Пока не ясно, на каких правовых основаниях США будут способствовать передачи оружия, ведь ООН требует, чтобы захваченное оружие уничтожали или хранили.

Добавим, что администрация Байдена уже несколько месяцев взвешивает, как легально передать украинцам оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооруженных сил США по всему Ближнему Востоку.

Напомним, в США остро реагируют на угрозы со стороны Ирана. В частности, они осуждают помощь государства России.

Добавим, что в конце сентября в Иране показали на параде новый дрон с "наибольшей дальностью в мире".

В Госдепе США отреагировали на это, заявив, что новое вооружение в руках режима несет разрушение и хаос в странах и регионах, где Иран хочет увеличить свою роль. Учитывая это, Штаты собираются привлечь все возможные средства, чтобы привлечь Тегеран за это к ответственности.

Также отметило, что в начале сентября директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявлял, что Иран хочет передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе "Шахед". Впрочем, Украина не фиксировала факты продажи иранских ракет России.

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