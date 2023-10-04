США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю, - CNN

Джерела видання повідомляють, що центральне командування США має оголосити про таке рішення вже цього тижня.

Наразі незрозуміло, на яких правових підставах США сприятимуть передачі зброї, адже ООН вимагає, щоб захоплену зброю знищували або зберігали.

Додамо, що адміністрація Байдена вже кілька місяців зважує, як легально передати українцям зброю, що зберігається на об'єктах Центрального командування Збройних сил США по всьому Близькому Сходу.

Нагадаємо, у США гостро реагують на загрози з боку Ірану. Зокрема, вони засуджують допомогу держави Росії.

Додамо, що наприкінці вересня в Ірані показали на параді новий дрон із "найбільшою дальністю у світі".

У Держдепі США відреагували на це, заявивши, що нове озброєння в руках режиму несе руйнування та хаос у країнах та регіонах, де Іран хоче збільшити свою роль. З огляду на це, Штати збираються залучити всі можливі засоби, щоб притягнути Тегеран за це до відповідальності.

Також зазначиво, що на початку вересня директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявляв, що Іран хоче передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе "Шахед". Втім Україна не фіксувала факти продажу іранських ракет Росії.

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