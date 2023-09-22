Иран показал на параде новый беспилотник с "самой большой дальностью в мире"

Иран продемонстрировал свою военную технику в годовщину войны 1980-х годов с Ираком, в том числе "беспилотник с самой большой дальностью действия в мире", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщили иранские СМИ, техника была представлена на параде, который транслировался в прямом эфире, а дроны назывались Mohajer, Shahed and Arash.

В прошлом месяце Иран заявил, что построила усовершенствованный беспилотник Mohajer-10 с увеличенной дальностью и продолжительностью полета, а также с большей полезной нагрузкой.

Его дальность полета составляет 2000 км, и он может летать до 24 часов, сообщили тогда государственные СМИ, добавив, что его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.

Официальные лица США обвинили Иран в предоставлении дронов Mohajer-6, среди других беспилотных летательных аппаратов, России для ее войны против Украины.

На видео, опубликованном в прошлом месяце иранскими СМИ, Mohajer показан среди другой военной техники, с текстом "готовьте свои убежища" на персидском и иврите, причем последний является намеком на главного регионального врага Ирана - Израиль.

Ирано-иракская война разразилась 22 сентября 1980 года, когда силы тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна вторглись в Иран. Конфликт, который был экономически разрушительным и унес жизни не менее полумиллиона человек, зашел в тупик в августе 1988 года.

Иранские дроны на войне России с Украиной

Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

Однако Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

Новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.