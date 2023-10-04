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В Госдепе США отреагировали на демонстрацию Ираном новых беспилотников

Среда 04 октября 2023 06:15
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В Госдепе США отреагировали на демонстрацию Ираном новых беспилотников Фото: заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател (Flickr.com/DepartmentofState)
Автор: Константин Широкун

Новое вооружение в руках иранского режима несет разрушения и хаос в странах и регионах, где Иран хочет увеличить свою роль. США намерены задействовать все возможные способы, чтобы привлечь Тегеран за это к ответственности.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы в дальнейшем привлечь иранский режим к ответственности. И мы будем делать это в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами", - заявил пател.

Представитель Госдепа США добавил, что использование иранского оружия, каким бы оно ни было, безусловно, создает дополнительные риски в расшатывании ситуации в других регионах.

В этой связи Пател напомнил, что за последние два года администрация США обращала внимание в частности, на углубление военного партнерства между Ираном и Россией.

По его словам, любая новая потенциально новая система вооружений в руках Тегерана увеличивает потенциальный риск дестабилизации в странах и регионах за пределами Ирана.

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявлял, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе "Шахед".

Уже в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что факты продажи иранских ракет России пока отсутствуют.

Также в конце сентября в Иране показали на параде новый беспилотник с "самой большой дальностью в мире".

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