В США озвучили предложения по реформированию Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки обнародовали предложения по реформированию Совета Безопасности ООН. Их всего три.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

По ее словам, США поддерживают инклюзивное реформирование Совбеза ООН, который сможет эффективно решать вызовы 21 века.

Что предлагают США:

Создать два постоянных места без права вето в Совете Безопасности ООН для стран Африки. Создать новое выборное место в Совбезе ООН для малых островных развивающихся государств. Вместе с другими государствами реформировать Совбез и внести изменения в устав ООН.

"Мы должны возглавить путь в многостороннее будущее, которое соответствует ценностям, закрепленным в прошлом, но также реалиям сегодняшнего дня", - отметила Томас-Гринфилд.

В то же время, по ее словам, США не предлагают изменений в количестве стран, имеющих право вето в Совбезе ООН. Сегодня такими странами являются США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

На вопрос об отстранении от Совбеза стран, нарушающих принципы Устава ООН, представитель США ответила, что такой механизм есть, но внедрить его "очень сложно".

Ожидается, что переговоры по реформированию Совбеза могут начаться через несколько недель во время Генеральной Ассамблеи ООН.