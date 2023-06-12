США планируют расширить Совбез ООН, однако с условием для новых членов, - WP

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН, и добавить в него шесть новых постоянных членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже ведет переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза. О нем планируют объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке уже этой осенью.

США планируют включить шесть новых постоянных членов, однако у них не будет права вето. Таким образом, Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран. Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведет выборы в состав Совета Безопасности.

Председательство в Совбезе ООН с 1 июня было приняли у Швейцарии Объединенные Арабские Эмираты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании.

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