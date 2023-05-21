Должен соответствовать реалиям. Гутерреш признал необходимость реформировать Совбез ООН

Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям этого времени.

Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на пресс-конференции в Хиросиме (Япония), где проходила встреча "Большой семёрки", Гутерреш сказал, что Совбез ООН и Бреттон-Вудс соответствуют временам после Второй мировой войны и нуждаются в обновлении.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой... Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - сказал он.

Гутерреш также рассказал, что он чувствует, как на саммите G7 среди развивающихся стран растет осознание того, что делается недостаточно для реформирования устаревших институтов.

Подробнее о Совбезе ООН и Бреттон-Вудс

Бреттон-Вудская система это международная валютная система регулирования коммерческих и финансовых отношений между странами, подписавшими и ратифицировавшими Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Эта система стала первым примером внедрения согласованного денежного порядка значительным количеством независимых государств.

Основным принципом функционирования Бреттон-Вудской валютной системы до сих пор является сохранение роли золота как платежного средства и расчетной единицы в международном обращении.

Совбез ООН был создан в 1945 году. Его главная цель это ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Роль Совета Безопасности ООН в войне РФ

Несмотря на то, что эта организация призвана обеспечивать мир и безопасность в странах, Россия все еще является ее членом. Украинские чиновники уже не один месяц требуют исключения РФ из Совбеза, ведь он занимает свое место там незаконно.

Однако даже несмотря на незаконное нахождение, у России есть все права полноправного члена Совета Безопасности ООН и как следствие - она может использовать свое право "вето" для неудобных ей решений.

Больше о проблемах ООН можно прочитать в материале РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

Ранее мы сообщали, что в Конгрессе США инициировали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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