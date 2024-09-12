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У США озвучили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН

Четвер 12 вересня 2024 22:59
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У США озвучили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН Фото: постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки оприлюднили пропозиції щодо реформування Ради Безпеки ООН. Їх всього три.

Про це заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За її словами, США підтримують інклюзивне реформування Радбезу ООН, який зможе ефективно вирішувати виклики 21 століття.

Що пропонують США:

  1. Створити два постійних місця без права вето в Раді Безпеки ООН для країн Африки.
  2. Створити нове виборне місце в Радбезі ООН для малих острівних держав, що розвиваються.
  3. Разом з іншими державами реформувати Радбез і внести зміни до статуту ООН.

"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", - зазначила Томас-Грінфілд.

Водночас, за її словами, США не пропонують змін у кількості країн, які мають право вето в Раді Безпеки ООН. Сьогодні такими країнами є США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія.

На запитання про усунення з Радбезу країн, які порушують принципи Статуту ООН, представниця США відповіла, що такий механізм є, але впровадити його "дуже складно".

Очікується, що переговори щодо реформування Радбезу можуть початися через кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.

Реформування Радбезу ООН

Нагадаємо, ще у травні минулого року генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН та додати до неї шість нових постійних членів.

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