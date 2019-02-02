США відправлять до Венесуели гуманітарну допомогу

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США відправлять ліки, хірургічні приладдя та харчові добавки

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати мають намір відправити у Венесуелу гуманітарну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Болтона Twitter.

Болтон заявив, що відповідно з проханням тимчасового президента Гуайно і після консультацій зі своїми офіційними особами, США мають намір мобілізувати і транспортувати гуманітарну допомогу.

"Ліки, хірургічні приладдя і харчові добавки для населення Венесуели", - розповів радник президента США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни ЄС вирішили створити контактну групу по ситуації у Венесуелі. Високий Представник ЄС Федеріка Могерини заявила, що вони прийняли рішення заснувати міжнародну контактну групу, яке було погоджено з усіма країнами-членами ЄС і з декількома країнами Латинської Америки, які візьмуть у ній участь.

Нагадаємо, Болтон запропонував Мадуро покинути Венесуели. Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколас Мадуро скористатися запропонованою амністією, яку може оголосити проголосив себе главою країни Хуан Гуайдо.