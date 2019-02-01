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Країни ЄС вирішили створити контактну групу по ситуації у Венесуелі

Новини » Політика    01.02.2019 - 07:25
Країни ЄС вирішили створити контактну групу по ситуації у Венесуелі
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Група буде діяти протягом 90 днів

Високий Представник ЄС Федеріка Могерини заявила, що було прийнято рішення про створення міжнародної контактної групи по ситуації у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського союзу.

Так, група буде діяти протягом обмеженого часу, який визначений в 90 днів.

"Ми прийняли рішення заснувати міжнародну контактну групу, яке було погоджено з усіма країнами-членами ЄС і з декількома країнами Латинської Америки, які візьмуть у ній участь", - заявила Могерини.

За її словами, завданням міжнародної контактної групи стане напрацювання спільного розуміння і скоординованих підходів для вирішення ситуації у Венесуелі мирним і демократичним шляхом.

Зазначено, що результатом роботи групи має стати надання громадянам Венесуели можливості визначати власне майбутнє шляхом проведення нових виборів, під час яких буде гарантовано вільний і справедливий процес.

Повідомляється, що частину групи складуть країни ЄС, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Швеція, Нідерланди і Великобританія. Частина групи від Латинської Америки будуть представляти Еквадор, Коста Ріка, Уругвай і Болівія. Ще від кількох країн, до яких був направлений запит, відповідь очікується протягом одного-двох днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей у 10 штатах.

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