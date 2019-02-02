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Пенс закликав покласти край диктатурі Мадуро

Новини » Політика    02.02.2019 - 08:58
Пенс закликав покласти край диктатурі Мадуро
Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Віце-президент США відхиляє можливість переговорів з режимом Мадуро

Віце-президент США Майк Пенс, під час виступу перед емігрантами з Венесуели у Флориді, закликав "покласти край диктатурі" Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що заяву було зроблено напередодні запланованих суботніх акцій протесту опозиції, які очолює самопроголошений тимчасовим главою держави Хуан Гуайдо.

"Це не час для діалогу. Настав час дій", - зазначив Пенс.

Він відхиляє можливість переговорів з режимом Мадуро. Пенс вважає, що на більш ранніх етапах були в арсеналі всі варіанти дій, але Мадуро ними не скористався.

"Настав час раз і назавжди покласти край диктатурі Мадуро", - підкреслив віце-президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування.

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Новини України ВенесуэлаНиколас МадуроМайк Пенс
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